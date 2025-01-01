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        Tamirhanede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamirhanede karşılaştığı husumetlisi Oğuzhan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:25
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        Tamirhanede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamirhanede karşılaştığı husumetlisi Oğuzhan A.’yı (25) küfür nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralayan Mesut Durgut (54), tutuklandı.

        Olay dün saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27'nci Metal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan A., babası Refik A. (50) ile beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gitti. Oğuzhan A., daha önce telefonda küfürleşip tartıştığı Mesut Durgut ile işyeri önünde karşılaşınca ikili arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan A.’yı göğsünden bıçaklayan Durgut, kendisi de aldığı darbelerle yaralandı. Oğuzhan A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, şüpheli Mesut Durgut ise yine özel bir araçla İnegöl'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Oğuzhan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mesut Durgut’un emniyette verdiği ifadesinde, “Bir kaç gün önce telefonda tartışmıştık, küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra lastikçi önünde denk geldik. Tartışmada kavga ettik. Kavgada bende kendimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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