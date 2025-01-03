Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş (2)
ADLİYEYESEVK EDİLDİBursa'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Fatma Elif Kutlu'yu öldürdükten sonra yakalanan Harun K.
ADLİYEYESEVK EDİLDİ
Bursa'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Fatma Elif Kutlu'yu öldürdükten sonra yakalanan Harun K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulanması tamamlandı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.