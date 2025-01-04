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        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü; önce kamyonete sonra duvara çarptı

        BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz sürücü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:35
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        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü; önce kamyonete sonra duvara çarptı
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        BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz sürücü Y.K. (26), aracıyla önce karşı yönden gelen kamyonete, ardından restoranın duvarına çarptı. Sürücüye, toplam 18 bin 678 lira ceza yazıldı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 16 NEA 76 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisler, uyarıya uymayıp kaçan araç sürücüsünü takibe aldı. Ara sokaklara giren Y.K., bir süre sonra Gülbahçe Mahallesi'nde, karşı yönden gelen T.Y.'nin (45) kullandığı 16 AGA 713 plakalı kamyonete çarpıp savruldu. Y.K. daha sonra da aracıyla yakındaki restoranın duvarına çarptı. Polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan Y.K. ile yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 18 bin 678 lira ceza verildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
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