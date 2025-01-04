Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor Yörsan-Mersinspor: 85-97

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet TatlıcıBURSASPOR YÖRSAN: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete PaçacıMERSİNSPOR: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons1'İNCİ PERİYOT: 17-25DEVRE: 37-543'ÜNCÜ PERİYOT: 57-765 FAULLE ÇIKAN: 35.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:23 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor Yörsan-Mersinspor: 85-97
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

        BURSASPOR YÖRSAN: Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı

        MERSİNSPOR: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons

        1'İNCİ PERİYOT: 17-25

        DEVRE: 37-54

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-76

        5 FAULLE ÇIKAN: 35.50 Grantham (Bursaspor Yörsan

        Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında Bursaspor Yörsan, sahasında konuk ettiği Mersinspor'a 97-85 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi
        AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Bursa'da sağlık çalışanları ve hekimler Filistin'e destek için sessiz yürüd...
        Bursa'da sağlık çalışanları ve hekimler Filistin'e destek için sessiz yürüd...
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü; önce kamyonete sonra duvara çarptı
        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü; önce kamyonete sonra duvara çarptı