Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, Hicran ve Emin sokağının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muharrem A. (37) yönetimindeki 34 KHR 82 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta Kadir A. (20) yönetimindeki 16 BIP 467 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kadir A.’nın kullandığı otomobil, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü ile 34 KHR 82 plakalı otomobilde bulunan yolcu Kübra A. (35) yaralandı.