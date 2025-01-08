Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı

“İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.”

Bursa Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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