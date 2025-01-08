Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı (2)

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda taksi yapan eğitim uçağının pistten çıkmasıyla ilgili özel uçuş okulundan açıklama geldi. Private Pilot Licence (PPL) öğrencisinin piste inişini tamamladıktan sonra, uçağı pisti terk ederken yol dışına çıktığı kaydedilen açıklamada, "Bursa Yenişehir Havalimanı'nda 11.45'te (Lokal) yalnız eğitim görevi için havalanan TC-UDN tescilli uçağımız ile PPL öğrencimiz saat 12.40'ta emniyetle inişini tamamlamış, iniş sonrasında taksi esnasında pisti terk ederken kontrolünü kaybetmiş ve taksi yolu dışına çıkmıştır. Öğrencimizin sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

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