Evinde baygın halde bulunan kadın, hastanede öldü; vücudunda darp izlerine rastlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde baygın halde bulunan Saniye Akkaya (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların yaptıkları incelemelerde yara ve morluklara rastlanılan Akkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.