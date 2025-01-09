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        İran uyruklu 3 kaçak göçmen, TIR'ın dorsesindeki suntaların arasında yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR'ın dorsesine İran uyruklu 1'i kadın, 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:50
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        İran uyruklu 3 kaçak göçmen, TIR'ın dorsesindeki suntaların arasında yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR’ın dorsesine İran uyruklu 1’i kadın, 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa’ya gitmek için Makedonya plakalı TIR’a gizlice bindiği öğrenildi.

        Olay saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki TIR parkında meydana geldi. Denetim yapan gümrük memuru, 2 TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bu sırada TIR’lardan birinin dorsesinden inen 3 kişi koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, TE 2200AI plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların arasında saklanan 1’i kadın 3 kaçak göçmeni yakalandı. İran uyruklu oldukları öğrenilen ve Avrupa’ya kaçmak için, Makedonya’ya giden TIR’a gizlice bindikleri öğrenilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi, Makedonya uyruklu TIR sürücüsü D.H. (50), ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Başka bir TIR'ın dorsesinden kaçan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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