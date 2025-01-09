İran uyruklu 3 kaçak göçmen, TIR'ın dorsesindeki suntaların arasında yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR'ın dorsesine İran uyruklu 1'i kadın, 3 kaçak göçmen yakalandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde durdurulan sunta yüklü TIR’ın dorsesine İran uyruklu 1’i kadın, 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa’ya gitmek için Makedonya plakalı TIR’a gizlice bindiği öğrenildi.
Olay saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki TIR parkında meydana geldi. Denetim yapan gümrük memuru, 2 TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bu sırada TIR’lardan birinin dorsesinden inen 3 kişi koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, TE 2200AI plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların arasında saklanan 1’i kadın 3 kaçak göçmeni yakalandı. İran uyruklu oldukları öğrenilen ve Avrupa’ya kaçmak için, Makedonya’ya giden TIR’a gizlice bindikleri öğrenilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi, Makedonya uyruklu TIR sürücüsü D.H. (50), ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Başka bir TIR'ın dorsesinden kaçan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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