Birbirine bıçak ve tencereyle saldıran çift yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Vahide Ö. (52) tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Maşallah Ö. (54) de karısını tencereyle başına vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.