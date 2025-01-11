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        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)

        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDIBursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Murat Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:00
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        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)
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        CANSIZBEDENİNE ULAŞILDI

        Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Murat Ö. (43) adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan Murat Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülürken, acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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