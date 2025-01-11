Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü (2)

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Murat Ö. (43) adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan Murat Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülürken, acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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