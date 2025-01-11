Bursa'da tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese'nin incelenmesi sonucu yakalandı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese’nin incelenmesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Görükle Mahallesi Koza Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.A. (28) ve E.C.A. (23) isimli şüpheliler, bayiye girdiklerinde, Ali Hakan H. isimli çalışanı silahla tehdit etti. Şüpheliler, 15 bin TL nakit para, bir miktar içki ve sigara alarak olay yerinden hızla kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmalarda, 50 Mobese’yi inceledi. Yapılan inceleme ve kameralardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.