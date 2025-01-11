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        Bursa'da tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese'nin incelenmesi sonucu yakalandı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese'nin incelenmesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:50
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        Bursa'da tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese'nin incelenmesi sonucu yakalandı
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde dün gece saatlerinde tekel bayisini soyan 2 şüpheli, 50 Mobese’nin incelenmesi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Görükle Mahallesi Koza Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.A. (28) ve E.C.A. (23) isimli şüpheliler, bayiye girdiklerinde, Ali Hakan H. isimli çalışanı silahla tehdit etti. Şüpheliler, 15 bin TL nakit para, bir miktar içki ve sigara alarak olay yerinden hızla kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmalarda, 50 Mobese’yi inceledi. Yapılan inceleme ve kameralardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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