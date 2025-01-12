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        TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-80

        SALON:TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak YılmazTOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 121'İNCİ PERİYOT: 22-15DEVRE: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:55
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        TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-80
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

        TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12

        1'İNCİ PERİYOT: 22-15

        DEVRE: 45-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53

        Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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