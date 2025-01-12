TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-80
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak YılmazTOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 121'İNCİ PERİYOT: 22-15DEVRE: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz
TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12
1'İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53
Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.
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