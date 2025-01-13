Piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek veren firari hükümlü yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verme suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.’yi (34) Mahmudiye Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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