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        Piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek veren firari hükümlü yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:50
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        Piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek veren firari hükümlü yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verme suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.’yi (34) Mahmudiye Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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