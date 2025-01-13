Piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek veren firari hükümlü yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 milyon TL'lik karşılıksız çek verdiği için hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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