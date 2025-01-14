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        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü Yasin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:25
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        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü Yasin A. (46), yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yasin A.’nın kontrolünü yitirdiği 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yasin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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