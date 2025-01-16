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        Staj yaptığı atölyede el forkliftinin altında kalan lise öğrencisi yaralandı (2)

        '6AYDIR İŞİMİZ OLMAYAN YERLERDE ÇALIŞTIRILIYORUZ'Bursa'da, zorunlu staj eğitimi gördüğü CNC kalıp atölyesinde, üzerine el forkliftinin düşmesiyle sağ kolu çıkan, yüzünde çizikler, ellerinde morluklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan lise 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:50
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        Staj yaptığı atölyede el forkliftinin altında kalan lise öğrencisi yaralandı (2)
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        '6AYDIR İŞİMİZ OLMAYAN YERLERDE ÇALIŞTIRILIYORUZ'

        Bursa'da, zorunlu staj eğitimi gördüğü CNC kalıp atölyesinde, üzerine el forkliftinin düşmesiyle sağ kolu çıkan, yüzünde çizikler, ellerinde morluklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan lise 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. 6 ay önce staja başladığını ve sürekli staj eğitimi dışında alanlarda çalıştırıldığını söyleyen ve babasıyla birlikte şikayetçi olmak üzere polis merkezine giden Turan, şöyle konuştu:

        "Küçük Sanayi'de staj yapıyordum. Yaklaşık 6 ay önce staja başladım. 6 aydır biz, sürekli işimiz olmayan yerlerde çalıştırılıyoruz. Paketleme ve yükleme yapıyoruz. Bizim orada CNC tezgahını öğrenmemiz lazım. İşimizin dışında olan şeyleri yapıyoruz. Olay, dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Biz her hafta olduğu gibi TIR'a mal yüklüyorduk. Transpalet çekerken, bayır gibi bir şey olduğu için hızlandı. Taşa takıldı ve üzerime düştü. Ben orada bayıldım ve o an ne olduğunu hatırlamıyorum. Ayılınca, beni arabaya yükleyip, hastaneye götürdüler."

        'ÇOCUĞUM PATRONLARIYLA BERABER KOLU SARILI HALDE EVE GELİNCE OLAYI ÖĞRENDİK'

        Oğlunun yaralandığının kendilerine haber verilmediğini söyleyen Olcay Turan (48) ise "Öğrencimiz, çalışmış olduğu yere staja gitmişti. Ben işten geldikten 15 dakika sonra, çocuğum patronlarıyla beraber, kolu sarılı bir şekilde geldi. Ne olduğunu sordum. 'Üzerine trasnpalet düştü' dediler. Ben de 'Sen öğrenciye nasıl transpalet taşıtıyorsun' dedim. 'Üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Bundan sonrası bizi ilgilendirmez' dediler. O çocuğu o halde gördüğüm zaman, dünyalar başıma yıkıldı. Bizi küçümser şekilde davranınca, ben de bunları evden kovdum. Çocuğum güvenlik kamerası görüntülerini bana göstermek için almış. Videoyu izledikten sonra, çocuğa ilk yardım yapılmamış. Aceleyle araca atılarak götürülmüş. Ben de şu anda şikayete geldim. Kendilerinden şikayetçiyim. Bu, Türkiye'deki tüm işverenlere ve çocuğunu staja gönderenlere örnek olsun. Evimize patronu, müdürü ve bir de muhasebeci bayan geldi. Çocuğu getirmek için geldiler. Bize hiçbir şekilde haber verilmedi. Ben eve geldiğimde 19.30'du. O saate kadar haber alamadık. Bütün sorumluluk onlarda, direk bana ulaşmaları gerekiyordu. Bu çocuk orada beyin kanaması geçiriyor olabilirdi" diye konuştu.

        Firma yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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