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        Kuyumcudaki kameradan belirlenen sahte altın şüphelileri tutuklandı

        BURSA'da, kuyumculara satmak üzere hazır hale getirilmiş 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, kendilerinden şüphelenen kuyumcuların polise haber vermesiyle, Gemlik ve İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:50
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        Kuyumcudaki kameradan belirlenen sahte altın şüphelileri tutuklandı
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        BURSA'da, kuyumculara satmak üzere hazır hale getirilmiş 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, kendilerinden şüphelenen kuyumcuların polise haber vermesiyle, Gemlik ve İstanbul'da yakalandı. Altın satma çabaları kameralara yansıyan şüpheliler, tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 kuyumcunun kendilerine sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, 19 Ocak'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde ihbarda bulunan 2 kuyumcuya gitti. Sahte altın satmak isteyenlerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bursa polisi, yaptıkları operasyonda A.A. (31) ile A.Ç.'yi (41) Gemlik ilçesinde, S.A. (21) ve V.E.'yi (37) de İstanbul'daki evlerinde yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş yaklaşık 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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