Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Psikolojik tedavi için doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kadir K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikolojik tedavi için doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kadir K. (28), kendisini doktora götürmek isteyen babası Talat K.’yı (59) bıçaklayıp, kaçtı.

        Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.’yı durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı. Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Talat K., karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı.

        Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’nde götürülen Talat K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan Kadir K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Amatör küme maçında taraftarlar rakip takımın futbolcularını darbetti; o an...
        Amatör küme maçında taraftarlar rakip takımın futbolcularını darbetti; o an...
        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte bir...
        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte bir...
        Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi
        Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi
        Karacabey Belediye Spor'da sportif direktörlüğe Adil Cenkçiler getirildi
        Karacabey Belediye Spor'da sportif direktörlüğe Adil Cenkçiler getirildi
        Karacabey Belediye Spor'da transfer
        Karacabey Belediye Spor'da transfer
        AK Parti'li Ala: 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart göste...
        AK Parti'li Ala: 1950'den beri milletimiz onlara sürekli kırmızı kart göste...