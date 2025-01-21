Mehmet'in katili arkadaşı çıktı; 'Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım' (2)

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve kısmı yanmış cesedi bulunan Mehmet Karabıyık’ın, gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden arkadaşı Ö.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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