Mehmet'in katili arkadaşı çıktı; 'Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım' (3)
TUTUKLANDIBursa'nınİznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve kısmı olarak yanmış cesedi bulunan Mehmet Karabıyık'ın cinayet şüphelisi arkadaşı Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve kısmı olarak yanmış cesedi bulunan Mehmet Karabıyık’ın cinayet şüphelisi arkadaşı Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet Karabıyık’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi ise İznik ilçesi Tacir Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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