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        Mehmet'in katili arkadaşı çıktı; 'Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım' (3)

        TUTUKLANDIBursa'nınİznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve kısmı olarak yanmış cesedi bulunan Mehmet Karabıyık'ın cinayet şüphelisi arkadaşı Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:15
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        Mehmet'in katili arkadaşı çıktı; 'Ruhani şeyler gördüğüm için bıçaklayıp, yaktım' (3)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'nınİznik ilçesinde ormanda bıçaklanmış ve kısmı olarak yanmış cesedi bulunan Mehmet Karabıyık’ın cinayet şüphelisi arkadaşı Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Mehmet Karabıyık’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi ise İznik ilçesi Tacir Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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