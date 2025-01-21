Bursalı diş hekimi çift ile 2 çocuğu otel yangınında öldü

BOLU Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı otel yangınında Bursalı diş hekimi olan çift ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saat 03.30 sıralarında çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti. Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, yarın ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.