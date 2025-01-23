Bursa'da bıçaklı kavgaya karışan arkadaşı ile kaçarken kazada öldü; 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.’yı bıçakla yaralanan Murat M. (20), beraberinde arkadaşı Serhat Alkan ile otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Serhat K. hastanede tedaviye alınırken, şüphelinin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yanında bulunan Alkan öldü, hafif yaralanan Murat M. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Serhat K., bilinmeyen nedenle Murat M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Murat M., yanında bulunan bıçakla Serhat K.'yı karnından yaraladı. Kavganın ardından Murat M., yanında bulunan arkadaşı Serhat Alkan’la birlikte 16 NLM 32 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Serhat K. ise yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı ameliyata alındı.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Serhat Alkan ile kaçan şüpheli Murat M.’nin kullandığı otomobil, Bursa- Ankara Yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Kazada Murat M. ile Serhat Alkan araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Serhat Alkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Murat M. ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.