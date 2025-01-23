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        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliyede

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:20
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        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliyede
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.’yi (19) bıçakla yaraladıktan sonra otomobille kaçarken kaza yapıp, yanındaki arkadaşı Serhat Alkan’ın (21) ölümüne neden olan Murat M. (20), adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, Serhat K.’yi bıçaklamadığını söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Serhat K. ile Murat M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M., yanında bulunan bıçakla Serhat K.'yi karnından yaraladı. Kavganın ardından Murat M., yanında bulunan arkadaşı Serhat Alkan’la birlikte 16 NLM 32 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Serhat K. ise yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı ameliyata alındı.

        KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

        Olayın ardından Serhat Alkan ile kaçan şüpheli Murat M.’nin kullandığı otomobil, Bursa- Ankara Yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Kazada Murat M. ile Serhat Alkan araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Serhat Alkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        ‘BEN KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM’

        Kazada hafif yaralanan Murat M. tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, “Ben kimseyi bıçaklamadım. Arkadaşımı alıp İnegöl'e gidiyordum. Araç kaydı ve duvara çarptı. Araçtaki arkadaşımın öldüğünü sonradan öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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