Otomobilleriyle müzik eşliğinde 'kutu kutu pense' oynadılar
BURSA'da bir araya gelen bir grup genç, otomobilleriyle kutu kutu pense oynayıp, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
BURSA'da bir araya gelen bir grup genç, otomobilleriyle kutu kutu pense oynayıp, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Osmangazi ilçesinde bir parkta bir araya gelen arkadaş grubu bir süre sohbet ettikten sonra otomobilleriyle oyun oynadı. Arka arkaya dizilen otomobiller sürücüleriyle ilerlerken, ortada duran kişiler ise müzik eşliğinde 'kutu kutu pense' oyunu oynadı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
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