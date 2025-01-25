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        Kahvehanede boğazına cisim kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

        BURSA'da kahvehanede çay içtiği sırada nefes borusuna cisim kaçan kişi, yakınında bulunanlardan biri tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:00
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        Kahvehanede boğazına cisim kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı
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        BURSA'da kahvehanede çay içtiği sırada nefes borusuna cisim kaçan kişi, yakınında bulunanlardan biri tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gürsu ilçesinde kahvehanede oturanlar, nefes almakta zorlanan kişinin fenalaştığını görünce hemen yardımına koştu. Bu sırada yardıma gidenlerden biri nefes alamayan kişiye ‘Heimlich manevrası' uygulayarak boğazına kaçan cismin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. O anlar ise kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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