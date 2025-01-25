Bursaspor Basketbol - Manisa Basket: 80-96
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper GökçebelBURSASPOR BASKETBOL: J.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel
BURSASPOR BASKETBOL: J. Brown 20, Berkay C. 16, D. Mutaf 16, J. Sharma 8, D. Michineau 7, Pj. Pipes 7, D. Grantham 2, A. Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2
MANİSA BASKET: Yunus Emre Sonsırma 21, W. White 19, H. Besson 16, J. Pickett 14, B. Thomas 8, C. Chiozza 7, J. Lual 4, M. Yağmur 3, S. lee 2, L. Harun 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-25
DEVRE: 50-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 96-80 mağlup oldu.
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