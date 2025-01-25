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        Bursaspor Basketbol - Manisa Basket: 80-96

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper GökçebelBURSASPOR BASKETBOL: J.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 20:47 Güncelleme: 25.01.2025 - 20:50
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        Bursaspor Basketbol - Manisa Basket: 80-96
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

        BURSASPOR BASKETBOL: J. Brown 20, Berkay C. 16, D. Mutaf 16, J. Sharma 8, D. Michineau 7, Pj. Pipes 7, D. Grantham 2, A. Gavrilovic 2, Ömer Utku Al 2

        MANİSA BASKET: Yunus Emre Sonsırma 21, W. White 19, H. Besson 16, J. Pickett 14, B. Thomas 8, C. Chiozza 7, J. Lual 4, M. Yağmur 3, S. lee 2, L. Harun 2

        1'İNCİ PERİYOT: 23-25

        DEVRE: 50-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Manisa Basket'e 96-80 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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