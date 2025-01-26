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        Dağ yöresinde yaşayan 60 genç, ilk kez Uludağ Kayak Merkezi'ne gitti

        BURSA'da dağ yöresinde yaşayan ancak Uludağ'a hiç gitmeyen 60 genç, ilk kez kayak merkezine giderek, kayak sporuyla tanıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:50
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        Dağ yöresinde yaşayan 60 genç, ilk kez Uludağ Kayak Merkezi'ne gitti
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        BURSA’da dağ yöresinde yaşayan ancak Uludağ’a hiç gitmeyen 60 genç, ilk kez kayak merkezine giderek, kayak sporuyla tanıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uludağ Gençlik Kampı’nda misafir edilen gençler, kampa konuk olan İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile de bir araya gelme fırsatı buldu.

        Bursa’da dağ yöresinde yaşayan 60 genç, ilk kez Uludağ Kayak Merkezi’ni görme fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uludağ Gençlik Kampı’na katılan 60 genç, ilk kez geldikleri Uludağ’da, eğitmenlerden ders alıp kayak yaparken, spor ve sanat aktiviteleriyle de eğlenceli bir tatil geçirdi. Dağ yöresindeki mahallelerde yaşamalarına rağmen, daha önce kayak merkezine gitme fırsatı bulamayan gençler, hayatlarında ilk kez kayak yapmanın ve telesiyeje binmenin heyecanını yaşadı. 18-25 yaş arasındaki herkese açık olan kamp, gençlerin hem eğlenmelerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını hedefliyor. Uludağ Gençlik Kampı’na İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy’un davetlisi olarak katıldı. Aksoy, “Bursa’da ikamet eden ve hiç dağa gelmemiş gençlerimizi biz dağda bu imkanlarla buluşturalım muradıyla bu yola çıktık. Arkadaşlar Emniyet Müdürümüz Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, bizim bu ildeki bütün güvenliğimizi sağlayan ağabeyimiz, bizim büyüğümüz. Ben sizleri Akın ağabeyle buluşturmak adına buraya davet etmiştim” diye konuştu.

        ‘KAÇ YAŞINDA OLDUĞUNUZ DEĞİL, HAYATINIZI NASIL GEÇİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ’

        Gençlerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşan İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, kampa katılanlara, hayata dair tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

        “Çok kıymetli gençler, kaç yaşında olduğunuz değil, hayatınızı nasıl geçirdiğiniz önemli. Anı biriktirmekten geçiyor her şey. An biriktirmekten geçiyor. İnşallah burada güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar edineceksiniz. Onun da ötesinde güzel birikimler elde edeceksiniz. Kaymayı öğreneceksiniz, tecrübe kazanacaksınız. Biz bu ülkede 10 bin yıldır varız. Herkesten fazla söz sahibiyiz. Bu ülke doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, tamamen bizim.”

        ‘ÇOK KİTAP OKURSANIZ, ALGINIZ DAHA İLERİDE OLUR’

        Kampa katılan 60 gence, bol bol kitap okumalarını da tavsiye eden Zaimoğlu, “Hayatta şunu hiç unutmayın. Hangi kitabı okursanız, okuyun. Çok kitap okursanız algınız, az kitap okuyanlardan çok çok daha ileride olur” dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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