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        Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat'ın parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran Ferhat M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:35
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        Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki Ferhat'ın parmağı koptu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran Ferhat M.’nin (3) sağ elinin baş parmağı koptu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Ferhat M., babası Mehmet M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı. Ferhat M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu. Kopan parmağı buz içerisine konan Ferhat M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat M., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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