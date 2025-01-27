Ehliyetsiz sürücü, kaçtığı çalıntı motosikletle otomobile çarpınca yakalandı; 1 yaralı

‘dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan Ozan C., kırmızı ışıkta geçti. Motosiklet, Uğur Y. (35) yönetimindeki 16 AZM 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Mehtap G. (33) yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen motosikletten düşüp, yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Ozan C. yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet otoparka götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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