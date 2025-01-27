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        Ehliyetsiz sürücü, kaçtığı çalıntı motosikletle otomobile çarpınca yakalandı; 1 yaralı

        BURSA'da polisten kaçan sürücünün motosikleti, otomobille çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:30
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        Ehliyetsiz sürücü, kaçtığı çalıntı motosikletle otomobile çarpınca yakalandı; 1 yaralı
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        BURSA'da polisten kaçan sürücünün motosikleti, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçmaya çalışan sürücünün ehliyetsiz, motosikletinse çalıntı olduğu ortaya çıktı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeşil Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine motosikletin sürücüsü Ozan C.'ye (17)

        ‘dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan Ozan C., kırmızı ışıkta geçti. Motosiklet, Uğur Y. (35) yönetimindeki 16 AZM 770 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Mehtap G. (33) yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen motosikletten düşüp, yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Ozan C. yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet otoparka götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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