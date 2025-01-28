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        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çabaları sürüyor

        BURSA'dayangın çıkardığı iddia edilen, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:10
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        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çabaları sürüyor
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        BURSA'dayangın çıkardığı iddia edilen, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G. (45), elinde bıçakla direnmeye devam ediyor. Ekipler, 2 çocuğun da olduğu evin önünde şüpheliyi yaklaşık 19 saattir ikna etmeye çalışıyor.

        İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi 1'inci Mesudiye Sokak'taki bir evde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, incelemede yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelinin Hüseyin G. olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, yaşadığı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde jandarmayı gören Hüseyin G. dün saat 15.30 sıralarında kendisini eve kilitleyip, eline aldığı bıçakla direnmeye başladı. Ekipler pencerede bekleyen şüpheliyi ikna etmeye uğraşırken, Hüseyin G.'nin 10 ve 15 yaşındaki çocuklarının da evde olduğunu öğrenen jandarma herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli davranıyor. Hüseyin G.'yi ikna çalışmaları yaklaşık 19 saattir sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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