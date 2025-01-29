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        Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

        BURSA'da bir tekstil fabrikasında makinelerden birinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 03:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 03:30
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        Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
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        BURSA'da bir tekstil fabrikasında makinelerden birinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler bir anda yükselirken, çalışanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan olmazken işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Yangın saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İthal üretim ve baskı yapılan iş yerinde gece vardiyası sırasında makinelerden birinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. İşçilerde panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların müdahalesine rağmen alevler yayılırken, ihbar üzerine adrese, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polisin çevre güvenliğini sağladığı yangına itfaiye ekipleri 10 araç ve çok sayıda personel ile müdahale etti. İş yerindeki kumaş ve yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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