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        Bursa'da ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        BURSA'da, ruhsatsız silah imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:30
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        Bursa'da ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
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        BURSA'da, ruhsatsız silah imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 4 şüphelinin ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 20 Ocak'ta şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. G.A., Ö.A., M.B. ve F.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken; ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 tüfek, 28 adet AK-47 fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1068 farklı çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 parşömen, 14 metal obje, 1 kitap ve içerisinde 2 deri obje, 1 heykel görünümlü obje, 161 sayfadan oluşan üzerinde Arapça yazılar bulunan kitap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ile F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.A. ve Ö.D. ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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