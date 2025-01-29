Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı (2)
KAPTANINİFADESİ ALINDIBursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında demirli Hong Kong bandıralı 'Slyvıe' isimli gemiden kötü koku yayılmasının ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemi kaptanının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAPTANINİFADESİ ALINDI
Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında demirli Hong Kong bandıralı 'Slyvıe' isimli gemiden kötü koku yayılmasının ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemi kaptanının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.
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