Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kanatlı hayvan çiftliğinde yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kanatlı hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 10 tavuk ile 100 civciv öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kanatlı hayvan çiftliğinde yangın
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kanatlı hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 10 tavuk ile 100 civciv öldü.

        İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan çiftliğinde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, 200 tavuğun bulunduğu çiftlikteki 10 tavuk ile 100 civciv öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı
        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek

        Benzer Haberler

        Kuveyt ve Katarlı gelinleri Bursalı kadınlar giydirecek
        Kuveyt ve Katarlı gelinleri Bursalı kadınlar giydirecek
        AB tescilli Bursa siyah inciri 32 ülkede ağızları tatlandırdı
        AB tescilli Bursa siyah inciri 32 ülkede ağızları tatlandırdı
        İnegöl'de asayiş
        İnegöl'de asayiş
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 yaralı
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 yaralı
        TOFAŞ - Porto: 82-90
        TOFAŞ - Porto: 82-90