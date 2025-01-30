Bursa'da kanatlı hayvan çiftliğinde yangın

İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki kanatlı hayvan çiftliğinde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, 200 tavuğun bulunduğu çiftlikteki 10 tavuk ile 100 civciv öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.