İple boğarak öldürdüğü eşi için 'Mekanı cennet olsun' diyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) başına merdaneyle vurduktan sonra iple boğarak öldüren Turgay Kındaç (48), 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında "Değerli eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" diyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 29 Ocak 2024'te Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Kındaç, annesini mutfakta kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Turgay Kındaç'ı, olaydan 1 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti 'kıskançlık’ nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Turgay Kındaç, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

BANKA KARTINDAN PARA ÇEKİP, TELEFONUNU SATMIŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktulün otopsi raporuna da yer verildi. Seher Kındaç'ın merdaneyle başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden tutuklu sanığın ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi. Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, 'İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir' diye arama yaptığı da ortaya çıktı. Cep telefonu arama kayıtları dava dosyasına girdi.