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        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Fares A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:45
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        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Fares A. (49), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Fares A. yönetimindeki 16 MC 4063 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Emin H. (22) yönetimindeki 16 AZS 021 kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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