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        Yapay zeka ile 24 dakikada binaların deprem risk analizi yapılabilecek

        YAPI Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından, bölge halkının oturdukları binaların deprem risk durumunu değerlendirebilmeleri amacıyla geliştirilen, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi'nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:55
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        Yapay zeka ile 24 dakikada binaların deprem risk analizi yapılabilecek
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        YAPI Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından, bölge halkının oturdukları binaların deprem risk durumunu değerlendirebilmeleri amacıyla geliştirilen, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi'nin tanıtımı yapıldı. 1 Şubat itibarıyla tüm Türkiye'de aktif hale gelecek olan sistemle, 24 dakika içinde detaylı rapor da alınabilecek.

        Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından geliştirilen ve 81 ili kapsayan, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi', Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, Marmara Bölgesi'nin deprem riski konusunda uyarılarda bulunarak, bölgenin yüksek nüfus yoğunluğu ve Türkiye ekonomisindeki kritik rolü nedeniyle, olası depremin büyük yıkımlara ve ekonomik kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

        Marmara Bölgesi’nde deprem riskinin yüksek olduğunu hatırlatan Işık, “Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 30’u Marmara Bölgesi’nde yaşıyor. Bu bölgede saymakla bitmeyecek kadar fay hattı var. Bütün profesörlerin anlattığı bir gerçek var. O da büyük Marmara depremi. Türkiye’nin sanayi gelirinin neredeyse yüzde 50’si Marmara Bölgesi’nde kazanılıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadık ve bu felaket bizlere insanlığın dramını, çaresizliği gösterdi. Ancak çaresizlik ve bilgisizlik bir şey olmamalı. Bir insanı ya da bir şehri kendi hayatına terk etmek yerine, bilim ve teknoloji ile çözüm üretmeliyiz” dedi.

        4 YILLIK ÇALIŞMA

        Proje için 4 yıl boyunca çalıştıklarını; Van, Elazığ, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde sahada hasar tespiti yapan ekiplerin başında yer aldıklarını dile getiren Işık, şunları söyledi:

        “100’den fazla inşaat mühendisi ve akademisyenle birlikte bir algoritma geliştirdik. Ancak sistemin herkes tarafından anlaşılabilir olması gerekiyordu. Bu yüzden, teknik bilgi gerektirmeyen basit sorulara dayalı bir yapı oluşturduk. Yeni sistem, vatandaşların binalarının risk durumunu kolayca öğrenebilmesi için tasarlandı. Sistem, bina yaşı, kat sayısı, yapı malzemeleri, zemin özellikleri gibi faktörleri değerlendirerek, yapay zeka destekli bir analiz sunuyor. Kullanıcılar, basit soruları cevaplayarak, yapılarının muhtemel bir depremde nasıl etkileneceğine dair ön değerlendirme raporunu alabilecek. Sistem, bina bilgileri, deprem yönetmelikleri ve zemin analizleri gibi verileri kullanarak, kapsamlı bir değerlendirme yapıyor. Kullanıcı, oturduğu binanın adresini girerek, risk analizini başlatıyor. Sistem, bina ile ilgili detayları ve bulunduğu bölgedeki aktif fay hatları, zemin sıvılaşma riski ve sismik hareketlilik gibi faktörleri değerlendirerek bir risk skoru oluşturuyor.”

        Işık, 1 Şubat itibarıyla tüm Türkiye’de aktif hale gelecek olan, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi' ile bölge halkının oturdukları binalarının risk analizini yapabileceğini ve 24 dakika içinde detaylı rapor alabileceklerini belirtti. Ayrıca sistemin sürekli güncellenerek geliştirileceğini ve uzman ekiplerin 7 gün 24 saat denetim yapacağını vurgulayan Işık, bu sayede yanıltıcı bilgilerle, yanlış yönlendirilmenin de önüne geçileceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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