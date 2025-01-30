Bursa'da kaçak göçmenlere yer temin eden şüpheli tutuklandı

BURSA'dakaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. yakalanırken, 2'si çocuk 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yabancı uyruklu kişileri çalıştırıp, yer temin eden şüpheye yönelik operasyon düzenlendi. İş yerinde çalışan 29 yabancı uyruklu, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. 2'si çocuk 10 kişinin yasal kalış hakları bulunmadığı tespit edildi. İkamet izni olmayıp, yasa dışı çalıştırıldığını beyan eden 10 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay ile ilgili yer temin ettiği belirlenen İ.M.D. isimli şüpheli de yakalanıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.