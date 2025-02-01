Habi bahçesinde ölü bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesinin ulaşamadığı Mehmet Küçük (65), kendisine ait hobi bahçesinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan Mehmet Küçük'ün geri dönmemesinden endişelenen ailesi, kendisine telefonla ulaşamadı. Hobi bahçesinde olduğunu düşünen eşi ile kızı, gittikleri bahçede Mehmet Küçük'ü hareketsiz buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Küçük'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük'ün aile bireyleri sinir krizi geçirirken, cansız beden ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.