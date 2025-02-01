Bursaspor-Ergene Velimeşespor:2-0

3'üncü Lig 1’inci grup 18’inci hafta maçında kendi sahasında grubun son sırasında yer alan Ergene Velimeşespor’u ağırlayan lider Bursaspor, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

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