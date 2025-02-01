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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 23:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 23:05
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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Gökay D. (25) yönetimindeki 16 AAD 864 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Nursal U. (43) yönetimindeki 16 EC 094 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil çarptığı ağacı devirdikten sonra durabildi. Olayda sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Tuğyem D.(25) İsmet S.(45) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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