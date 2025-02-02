Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Bilecik Karayolu Kozdere Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Bener Y. Yönetimindeki (42) 26 KS 186 plakalı otomobil ile Ecem G. (27) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Bener Y.'nin kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ecem G. (27) ve annesi Fatma G. (50) ile diğer otomobilde bulunan Naz Y. (35), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.