Kuş kümesinde 500 gram Hint keneviri ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.B.’yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Y.B.’nin Hamidiye Mahallesi'nde kuş kümesi olarak kullandığı müştemilata baskın düzenlendi. Aramada, şeffaf plastik kutu içerisinde 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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