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        Devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü Çetin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:35
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        Devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü ağır yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, devrilen ahşap yüklü TIR’ın şoförü Çetin Ç. (52) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi’ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan ahşap yüklü 16 DU 451 plakalı TIR’ın şoförü Çetin Ç., direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR devrilirken, Çetin Ç. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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