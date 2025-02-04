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        Bursa'da kaçak kazıya 3 gözaltı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:35
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        Bursa'da kaçak kazıya 3 gözaltı
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerindeki zeytinlikte bulunan barakaya baskın düzenledi. Kaçak kazı yaptıkları ve 8 metre derinliğe ulaştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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