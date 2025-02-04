Bursa'da kaçak kazıya 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kumla-Armutlu Çevre Yolu üzerindeki zeytinlikte bulunan barakaya baskın düzenledi. Kaçak kazı yaptıkları ve 8 metre derinliğe ulaştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan hilti, murç, kazma, caraskal ve kürek gibi yardımcı malzemelere el konuldu.

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