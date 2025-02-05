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        Müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor

        BURSA'nın İznik ilçesinde, erkek kuaförüne tıraş olmak için gelen ve sıra beklerken prova yapan müzisyenler büyük ilgi görünce, işletme sahibi müzik eşliğinde müşterilerini tıraş etmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:50
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        Müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor
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        BURSA’nın İznik ilçesinde, erkek kuaförüne tıraş olmak için gelen ve sıra beklerken prova yapan müzisyenler büyük ilgi görünce, işletme sahibi müzik eşliğinde müşterilerini tıraş etmeye başladı. Aynı zamanda müşterisi olan müzisyenlerle, haftanın bir günü, kuaför dükkanında çalışmaları için anlaşan Halil İbrahim Katılmış (27), müşterilerini keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş ediyor.

        İznik’te 15 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Halil İbrahim Katılmış, geçen hafta tıraş olmak için dükkanına gelen müzisyen arkadaşlarının, sıra beklerken prova yaptıkları anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı. Katılmış’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medyadan videoyu izleyenler, tıraş olmak için kuaför dükkanının yolunu tutunca Katılmış, hem müşterisi hem de arkadaşı olan müzisyenlere haftanın bir günü dükkanında çalmalarını teklif etti. 4 kişilik müzisyen grubu da bu teklife sıcak bakınca, kuaför dükkanı konser alanına döndü.

        ‘MERAK EDİP GELENLER DE OLUYOR’

        Müşteri portföyünün genişlediğini söyleyen Halil İbrahim Katılmış, sadece şarkı dinlemek için de dükkanına gelenlerin olduğunu belirterek, “Yaklaşık 15 yıldır kuaförlük yapıyorum. Müzisyen arkadaşlarım müşterim. Tıraş olmaya müzik aletleri ile geldiler. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Sosyal medyaya yükledik ve güzel tepkiler aldık. Merak edip gelenler de oldu. Haftanın belli bir günü yapmayı düşünüyoruz” dedi.

        ‘TIRAŞ OLURKEN CANIMIZ SIKILMIYOR’

        Keman, gitar, klarnet ve darbuka eşliğinde tıraş olan müşteri Sefa Asa (19) ise duyduğu memnuniyeti, “Berbere ilk geldiğimde çok şaşırmıştım aslında ama çok güzel bir ortam olduğunu gördüm. İnsan tıraş olurken canı sıkılmıyor” sözleriyle ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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