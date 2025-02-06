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        Alıkoyduğu kişi için fidye isteyen şüpheli, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp, ev hapsine çarptırıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları Mert A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:15
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        Alıkoyduğu kişi için fidye isteyen şüpheli, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp, ev hapsine çarptırıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları Mert A.’nın (20) annesini telefonla arayarak 30 bin TL isteyen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden Arda B. (20), savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, bu kez ev hapsine çarptırıldı.

        Olay, 2 Şubat’ta İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Arda B., Arda K. (20) ve Alihan T. (21), sokak ortasında karşılaştıkları ve tanımadıkları Mert A.'yı zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Şüpheliler Mert A.'dan 30 bin TL istedi. Şüpheliler, parasının olmadığını söyleyen Mert A.'yı, yumruk ve tekmelerle darbetti. Daha sonra alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayan şüpheliler, oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istedi. Kadının oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söylemesi üzerine şüpheliler, Mert A.'yı serbest bıraktı. Evine giden Mert A., annesiyle birlikte polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

        YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Şikayet üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Arda B., Arda K. ve Alihan T.'yi saklandıkları evde gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcının itirazı üzerine Arda B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Arda B., ev hapsine çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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