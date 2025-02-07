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        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti

        BURSA'da çöp kamyonunun çarptığı Nuriye Tan (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:10
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        Çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
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        BURSA'da çöp kamyonunun çarptığı Nuriye Tan (66), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, yol kenarındaki çöpleri aldıktan sonra hareket ettiği sırada, yanından geçen Nuriye Tan'a çarptı. Tan tekerin altında kalırken, çevredekilerin uyarısıyla M.B. çöp aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nuriye Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuriye Tan’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Çöp kamyonunun şoförü M.B. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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