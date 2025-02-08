Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf K. (22), arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf K.'ya, motosikletle geçen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Yusuf K., sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken saldırgan, geldiği motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.