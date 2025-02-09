Cinayet sanığına 'indirimli' 12 yıl, silahı veren anneye 13,5 yıl hapis cezası

BURSA’da Arda Eren Siler'i (16) tabancayla boğazından vurarak öldüren H.K. (17) ile kendisine olay sırasında tabancayı verdiği öne sürülen annesi Fatma Aydın'ın (43) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkemenin her ikisine de hâksiz tahrik indirimi uyguladığı sanıklardan 19 suç kaydı bulunan H.K. 12 yıl, Fatma Aydın da 13,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 1 Haziran 2023’te saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 460. Sokak’ta meydana geldi. H.K.’nin evinin önüne, daha önce bıçakla yaraladığı M.V.B.'nin arkadaşları Arda Eren Siler, G.Ç. ve yabancı uyruklu N.N. geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ile dövülen H.K., yakında bulunan restorana giderek buradan bıçak aldı. İş yeri sahibinin kendisini engellediği H.K., kavga ettiği kişilerin araçlarına binerek uzaklaşmasıyla evine gitti. Olayı anlattığı annesi Fatma Aydın ile birlikte evden çıkan H.K., Barbaros Mahallesi'nde N.N.'nin kullandığı aracın yanına geldi. Bu sırada Fatma Aydın, iddiaya göre yanında bulunan tabancayı oğluna verdi. Annesinden aldığı tabancayla ateş açan H.K., otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Arda Eren Siler'i boğazından yaraladı. Saldırının ardından N.N. kullandığı araçla olay yerinden uzaklaşarak, yaralı haldeki arkadaşını DOSAB Semt Polikliniği’ne götürdü. Ancak kalbi duran Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE İLE OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. olduğu belirlendi. H.K. ile annesi, olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nin ifadesinde Siler'in arkadaşı M.V.B. ile 1 yıl önce kavga ettiklerini, bu kavgada M.V.B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. Bu olay nedeni ile bahse konu şahıslar ile aramızda husumet oluştu. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. H.K. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu tutuklandı.